Заморозки, град и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 10 сентября предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, юго-востоке, в горных районах юга, днем в центре Казахстана пройдут дожди с грозами, утром и днем в горных, предгорных районах Жамбылской области - сильный дождь, град. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, северо-западе РК - порывы 23-28 м/с. На юго-западе, востоке страны в отдельных районах - туман. РГП "Казгидромет"

Ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, на севере и юго-востоке области - порывы 25 м/с.

На северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, на большей части - усиление ветра 15-20 м/с, днем на юго-востоке области - порывы 23-28 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на западе, днем на большей части - усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, юге области - порывы 25 м/с.

Днем на западе, северо-западе Павлодарской области ожидается гроза, на большей части - усиление ветра 15-20 м/с, на западе области - 25 м/с.

В Жамбылской области на востоке, юго-востоке, юге, утром и днем в горных, предгорных районах ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза, на западе, севере, в центре области - усиление ветра 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области, ночью и утром на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на севере Атырауской, юго-востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской областей усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью на западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на севере Карагандинской области сохранятся заморозки на поверхности почвы 2 градуса. РГП "Казгидромет"

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.