Правительственная делегация посетила объекты здравоохранения и образования Шымкента

Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Шымкента, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, поездка совершена в целях разъяснения и исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана.

На выездном заседании Межведомственной комиссии вице-премьер отметил эпидемиологическую стабилизацию в Шымкенте благодаря высоким темпам охвата вакцинации по республике.

Вместе с тем, Тугжанов поставил задачу перед акиматом о необходимости достижения всех целевых индикаторов Государственной программой здравоохранения.

Также, в связи с началом учебного года в традиционном формате, поручено усилить работу по соблюдению санитарных норм в школах.

В ходе встречи с коллективами медицинских учреждений города Е. Тугжанов отметил, что благодаря финансовой поддержке государства, медицинские учреждения оснащены современным оборудованием для оказания гражданам качественной медицинской помощи, – говорится в информации.

Посетив частную школу "Низамхан" Тугжанов положительно оценил работу по развитию сети частных школ в Шымкенте и поручил продолжить работу в данном направлении.

В завершении визита Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений руководству города.