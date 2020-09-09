Toyota Camry подтвердила титул "народной" иномарки в Казахстане

Клиенты TAS FINANCE GROUP, которые кредитуются под залог автомобиля, чаще всего ставят в обеспечение займа Toyota Camry. С начала года таких автомобилей в залоговой базе компании стало больше на 2,5 тыс.

Машина "народной марки" с пятикратным отрывом опережает Daewoo Nexia и ВАЗ 21, занявших второе и третье места по популярности, соответственно. К таким выводам пришли аналитики TAS FINANCE GROUP.

Согласно статистике компании, характерный профиль клиента — женатый мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, с высшим образованием.

Микрозаймы под залог автомобиля часто берут малые и средние предприниматели для решения бизнес-задач. Причем, интересно, что в этой категории клиентов превалируют женщины; мужчины, в свою очередь, в качестве целевого назначения кредита указывают прочие цели. В бизнесе время часто измеряется деньгами, а у нас такой заём можно и получить всего за 30 минут, и погасить досрочно — даже через 1–2 дня, с начислением процентов только за время пользования займом, – говорит основатель и генеральный директор группы компаний TAS GROUP Дулат Тастекеев.

Впрочем, гендерные различия определяют не только цели кредитования, но и способ погашения задолженности, добавляют аналитики TAS FINANCE GROUP. По их данным, мужчины-заемщики предпочитают аннуитетную схему выплат, когда размер ежемесячного платежа не меняется на всем сроке погашения. Женщины, напротив, склоняются к выбору дискретной схемы платежей. При таком варианте процентное вознаграждение начисляется на остаток задолженности, из-за чего ежемесячная выплата постепенно уменьшается.

В целом из 13 тысяч договоров микрозайма, заключенных в 2021 году, 9,7 тыс. были заключены с мужчинами и лишь 3,4 тыс. – с женщинами. Причем в обеих гендерных группах лиц, состоящих в браке, в два раза больше, чем разведенных и холостых. Так, в числе клиентов TAS FINANCE GROUP, которые заключили договор микрозайма с компанией в текущем году, – 4,7 тыс. женатых мужчин и 1,7 замужних женщин. Для сравнения, количество холостых мужчин и незамужних женщин среди клиентов компании составляет, соответственно, 2,7 тыс. и 728 человек.

Люди с высшим образованием также чаще становятся клиентами TAS FINANCE GROUP: в числе новых клиентов компании их насчитывается 3,6 тыс. среди мужчин и 1,6 тыс. – среди женщин.

Анализ статистики клиентских предпочтений позволил выявить еще одну любопытную особенность: несмотря на массовую цифровизацию финансовых услуг и почти повсеместный доступ к онлайн-кредитованию, подавляющее большинство новых клиентов TAS FINANCE GROUP, или 94%, предпочли оформить микрозаем в офисе компании.

Как пояснил Дулат Тастекеев, такой выбор заемщиков, вероятно, объясняется простой привычкой: для многих клиентов, видимо, намного комфортнее лично посетить офис компании и вживую пообщаться с менеджером. Однако в планах кредитной организации сравнять пропорцию онлайн- и офлайн-клиентов ("сравнять" и так предполагает 50/50). Это позволит не только повысить безопасность для здоровья клиентов, но и сократить операционные издержки и практически удвоить скорость обслуживания.

О группе компаний TAS FINANCE GROUP

Группа компаний TAS Group основана в 2010 году, предоставляет полный спектр финансовых услуг населению Казахстана и стран СНГ. Сеть представительств TAS Group включает 34 филиала в городах Казахстана и два филиала в Москве.

Сегодня TAS Group объединяет 8 направлений финансового обслуживания, включая кредитование под залог автомобиля с правом управления и онлайн-кредитование (МФО TAS FINANCE GROUP, TASCREDIT ONLINE, 38.ru), валютообменные операции (TАS EXCHANGE), микрокредитование населения под залог недвижимости (TAS MICROFINANCE,), розничные инвестиции на фондовом рынке (FINANCE INVESTMENT COMPANY). Кроме того, в TAS Group входят строительные организации (AHTAS Construction, СК-Ретма), многопрофильный медицинский центр (Жанұя Мед), а также благотворительная организация (ASSYLTAS).

Агрегированный показатель нераспределенной прибыли за первое полугодие 2021 года TAS FINANCE GROUP достиг 9 940 млн тенге. Этот финансовый результат сложился за счет реорганизации путем слияния компаний TAS FINANCE и TAS CREDIT в начале текущего года. Общие активы TAS FINANCE GROUP по итогам первого полугодия 2021 года увеличились на 27,3% в сравнении с показателем на 31 декабря 2020 г. и составили 20,289 млрд тенге. Общие обязательства TAS FINANCE GROUP за отчетный период снизились на 3,315 млрд тенге, до 9,249 млрд тенге. Собственный капитал — за отчетный период вырос до 11,040 млрд тенге с 3,377 млрд тенге (рост в 3,3 раза). Рентабельность капитала (ROE) по состоянию на 30 июня текущего года составила 66,2%, что на 0,5 п.п. выше аналогичного показателя за 2020 год. В сравнении с ROE за первое полугодие прошлого года показатель ROE за отчетный период вырос на 10,8 п.п.