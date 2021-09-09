Вблизи общеобразовательных школ в столице усилены наряды полиции

Департамент полиции Нур-Султана совместно с городскими службами провели обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения 203 общеобразовательных, дошкольных учреждений и прилегающей к ним территории, передает zakon.kz.

По результатам проверок выявлено более 150 нарушений, по которым вынесены предписания для их устранения. На пешеходных переходах возле образовательных учреждений нанесены дорожные разметки. Установлены и заменены знаки, построены пешеходные тротуары и искусственные​ неровности. Восстановлено искусственное освещение по необходимости, - сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.

Как уточняется, для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения, вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов выставлены наряды полиции с усилением патрулирования на период обучения.

Вместе с тем, сотрудники полиции контролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств. Проведен осмотр всех школьных автобусов на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасной эксплуатации. С водителями проведена беседа о соблюдении ПДД при посадке и высадке детей, - отмечается в сообщении.

С 23 августа по 9 сентября не территории столицы прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Внимание - дети!". Проводимый ОПМ призван привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

С 1 сентября полицейские проводят с учащимися теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения. ​В период ОПМ за нарушение правил перевозки детей пресечено 215 нарушений. С начала года на территории столицы в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало порядка 50 ​несовершеннолетних и один ребенок погиб, - резюмируется в сообщении.