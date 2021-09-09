Преподаватель из Семея вошел в топ-50 учителей мира

Преподаватель из Семея Асхат Жумабеков вошел в ТОП-50 учителей мира. Об этом сообщили в фонде развития общественно значимых инициатив, передает zakon.kz.

Преподаватель из г. Семей Асхат Жумабеков, учитель физики, вошел в список финалистов международной премии "Global Teacher Prize", утвержденный Фондом "Варке", - говорится на странице фонда в instagram.

Как отмечается, в 2019 году Асхат Жумабеков стал финалистом национальной премии National Teacher Prize Kazakhstan 2019, организованный "Фондом Развития Общественно значимых инициатив".

Асхат стал первым в истории премии казахстанцем, вошедший в список финалистов глобальной премии. Желаем процветания и дальнейших побед Асхату! - отметили в фонде.

Global Teacher Prize — ежегодная международная премия, присуждающая награду 1 млн долларов учителю, который внес выдающийся вклад в свою профессию.