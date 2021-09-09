Компромат на сотрудников ООН добыли хакеры

В 2021 году хакеры взломали компьютерные сети ООН и получили массив данных, которые можно использовать в качестве компромата против сотрудников организации, передает zakon.kz.

Для кибератаки злоумышленники использовали имя пользователя и пароль сотрудника ООН, вероятно, купленные в даркнете. Таким образом они получили информацию, которая может быть использована "против учреждений международной организации", - пишет lenta.ru.

Как уточняется, доступ к сетям ООН был у хакеров уже 5 апреля.

Такие организации, как ООН, являются ценной мишенью для кибершпионажа... Их цель состояла в том, чтобы собрать компромат на как можно большее число пользователей в сети, чтобы собирать разведданные в долгосрочной перспективе, - отметил генеральный директор Resecurity Джин Ю.

По данным исследования Positive Technologies, число хакерских атак по всему миру во втором квартале 2021 года выросло на 0,3 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года. Ключевым оружием хакеров исследователи назвали вредоносное программное обеспечение (ВПО).