Ювелира подозревают в сдаче золота клиентки в ломбард в Кокшетау

27-летняя жительница города обратилась в полицию, передает zakon.kz.

5 сентября в Управление полиции Кокшетау поступило заявление от 27-летней жительницы города о том, что в июле она отдала свои золотые изделия ювелиру для переплавки и изготовления изделия по индивидуальному заказу. Однако в сентябре ее изделия были заложены в ломбард. Сумму ущерба пострадавшая оценила в 470 тысяч тенге, - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Отмечается, что ранее незнакомый 26-летний местный житель Кокшетау, не выполнив заказ, заложил изделия заявительницы в ломбард. Вырученные средства он потратил на личные нужды.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 1 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке". Ведется следствие.