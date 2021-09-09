Астрономы уточнили массу и размер астероида Клеопатра

Пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO) сообщила о том, что ученые уточнили массу и размеры тройного астероида Клеопатра, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Оказалось, что эквивалентный диаметр этого малого небесного тела составляет 118 километров, а его масса – примерно 3x1015 тонн, что на 56% меньше предыдущих оценок. Это говорит о том, что в астероиде много пустот, – пишут исследователи.

Клеопатра – один из самых крупных объектов главного пояса астероидов, он движется между орбитами Марса и Юпитера. В 2000 году ученые неожиданно обнаружили, что этот астероид похож по форме на гантель или кость. Последующее изучение указало, что у него есть два относительно крупных спутника диаметром в 8 и 9 км, названные Алексгелиос и Клеоселена в честь детей Клеопатры.

Открытие необычной формы астероида и наличие у него спутников заставило многих астрономов сомневаться, что общепринятые оценки массы и размеров Клеопатры соответствуют действительности.

Руководствуясь подобными соображениями, астрономы под руководством Фрэнка Марчиса из Института SETI в Маунтин-Вью провели первые детальные наблюдения за этим астероидом и его спутниками при помощи Очень большого телескопа (VLT). Ученым удалось получить пока самые детальные изображения этого объекта и использовать их для просчета всех ключевых характеристик Клеопатры и ее спутников.

Эти расчеты подтвердили, что прошлые оценки массы астероида были ошибочными. Оказалось, что на самом деле масса Клеопатры была почти в два раза меньше, чем предполагали планетологи в прошлом. При этом, эквивалентный средний диаметр объекта и его форма в целом совпали с предыдущими оценками, - говорится в сообщении.

И то, и другое, как отмечают ученые, заметным образом понизило среднюю плотность астероида и указало на существование большого числа полостей и низкую прочность материи Клеопатры. Учитывая высокую скорость вращения, это говорит в пользу того, что данный объект нестабилен по своей природе, в результате чего он постепенно распадается на части.

Это, по мнению Марчиса и его коллег, может потенциально объяснить то, как возникли Алексгелиос и Клеоселена, а также указывает на возможное наличие других спутников у астероида, которые пока невозможно увидеть при помощи существующих обсерваторий. Завершение постройки нового телескопа E-ELT, как надеются планетологи, поможет им обнаружить эти спутники и выяснить историю формирования Клеопатры.