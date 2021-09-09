Шукеев: Перед нами стоит задача реализации конкретных направлений послания

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с активом области по реализации послания Президента РК К. К. Токаева народу Казахстана от 1 сентября "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", передает zakon.kz.

В заседании в онлайн-режиме приняли участие представители интеллигенции, депутаты областного маслихата, руководители правоохранительных органов, представители СМИ, работники образования, здравоохранения, акимы районов и городов.

Глава региона остановился на всех направлениях развития Туркестанской области, обозначил семь основных приоритетных направлений послания и конкретную работу.

Туркестанская область, основанная Указом Елбасы, за три года развития добилась высоких результатов во всех направлениях. В частности, по программе "Экономика простых вещей" одобрено 307 проектов и на их реализацию выделено 41,7 млрд тенге. Регион лидирует в этом направлении по республике. В рамках программы Дорожная карта бизнеса предпринимателям оказывается большая поддержка. В этом году на развитие данной программы выделено 7,7 млрд тенге, что в 3,8 раза больше, чем в прошлом году. Большая поддержка со стороны государства оказывается развитию жилищного строительства. В ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию более 4 млн кв. метров жилья, - сказал аким области.

Наряду с этим, на постоянном контроле находится и вопрос обеспечения кормовыми запасами. Есть реальная возможность заготовить необходимых области 3,9 млн тонн коромов. По диверсификации посевов объем кормовых культур увеличился на 2,6 тыс. га и размещен на 215,4 тыс. га. Глава региона остановился на работах по экономическому развитию в период пандемии, повышения эффективности системы здравоохранения, качественного образования. В целях ликвидации трехсменных школ и организации качественного образования детей в области ведется строительство 78 школ. В этом году будет завершено строительство 44 школ. За 5 лет планируется построить 134 новые школы. Кроме того, через механизм государственно-частного партнерства в четырех районах будут построены четыре школы с углубленным образованием.

В 2025 году планируется довести долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 99,5%. В текущем году будет подведен природный газ в 444 населенных пунктах. А в ближайшие пять лет голубым топливом регион будет обеспечен на 85,6%. По итогам года централизованной питьевой водой будут охвачены 717 населенных пунктов. К 2025 году предусматривается полный 100% охват. Планируется строительство паровой газовой котельной, которая позволит обеспечить новый строящийся город Туркестан необходимыми теплоэнергетическими источниками. Кроме того, начато строительство таких подстанций, как "Центр", "Север", "Бадам", которые будут качественно распределять электроэнергию.

В области имеется 42 водохранилища, вместимость которых составляет 8,7 млрд куб. м. Для гарантированного водообеспечения сельхозтоваропроизводителей планируется строительство еще двух водохранилищ, дополнительная емкость которых составит 68 млн куб. м. Работа по расселению жителей южной части страны в северные регионы ведется в Туркестанской области с 2016 года. На сегодняшний день переселено 302 семьи, в которых проживает около 1,5 тыс. человек. В целом по Республике доля Туркестанской области в этом вопросе составляет 30%. Теперь перед нами стоит задача улучшать и увеличивать наши показатели, эффективно реализовать те направления, которые определены в Послании Президента, - сказал Умирзак Естаевич.

На заседании выступили ряд докладчиков, которые поделились своими мнениями о поставленных задачах и проводимой работе в рамках послания.

Мы должны полностью выполнять все поставленные задачи в послании. В это непростое время улучшать благосостояние населения. А это по плечу только образованным личностям. Поэтому Президент призвал интеллигенцию активнее принимать участие в решении важных вопросов, относительно будущего страны. Здесь мы должны привлекать местную интеллигенцию, лидеров на местах. Мы считаем, что принцип и политика сектора во время Арысского инцидента показали свою эффективность, - сказал член АНК Алишер Сатвалдиев.

В завершение аким области Умирзак Шукеев поручил качественно реализовать задачи, поставленные Главой государства в послании народу Казахстана и усилить работу в этом направлении