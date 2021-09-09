Лукашенко о русских и белорусах: Практически единый народ

Глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным назвал русских и белорусов практически единым народом, произошедшим от одного корня, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе - родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы, - отметил Лукашенко.

Он согласился с тезисом Путина о том, что договоренности, к которым стороны рассчитывают прийти в ходе начавшегося визита белорусского лидера в Москву, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах.

При чем тут выборы? Если мы что-то хорошее сделаем, это будет подарок к этому празднику предвыборному, если народ это оценит. Людям виднее, - сказал он.