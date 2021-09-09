Выехавший на встречную полосу водитель попал на видео в Алматы

Видео было отсмотрено полицейскими, которые сумели отыскать нарушителя, передает zakon.kz.

Личность мужчины, управлявшего автомашиной марки Audi А6, установлена. Это – гр. Майдинов Д.М., 03.04.1987 года рождения, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram.

Как уточняется, заведено дело по ст.ст.606 ч.1 и 596 ч.3 КРК об АП.

Соответствующие административные материалы собраны. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах, - отметил Абдрахманов.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика.