За исколотое иголками фото на кладбище виновнику грозит солидный штраф в Нур-Султане

Посетители обнаружили около одной из могил на столичном кладбище фотографию, которая была полностью проколота иголками, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Рядом лежал нож. На снимке изображена молодая пара. Девушка рассказала, что с парнем на фото они встречались полгода и буквально недавно расстались.

У меня нет предположений, кто это сделал. Возможно, кто-то из тех, кто не любил нашу пару. В данный момент мы взяли паузу. Я не знаю - на какое время. Я не знаю, что ждет нас с ним в будущем, потому что все сложно. Знаете, на самом деле, я не мнительный человек, но частично я верю в то, что этот заговор как-то повлиял на нашу размолвку, - рассказала пострадавшая.

Пострадавшая намерена обратиться в полицию. Если любителя черной магии найдут, ему грозит наказание по ст. "Вандализм". Это арест до 40 суток или крупный штраф - почти полмиллиона тенге.