Отели Египта возьмут на себя расходы по лечению туристов от COVID-19

Министр туризма и древностей страны Халед аль-Анани рассказал о договоренности властей Египта с местными отелями, которые готовы взять на себя расходы по лечению туристов, заболевших коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Если случай заболевания легкий, то турист остается в отеле. Мы заключили договоренность с отелями, что они оплатят расходы туристов во время их пребывания в Египте, - объявил аль-Анани.

Он отметил, что, если случай тяжелый и туристу необходима госпитализация, все расходы будут покрыты египетским правительством в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире.