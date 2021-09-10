Найдено математическое доказательство безупречности Роналду

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления самого безупречного футболиста в истории, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Ученый рассмотрел игроков, выигрывавших как минимум дважды приз лучшему футболисту мира "Золотой мяч", по нескольким признакам: национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на "Золотой мяч", а также личные рекорды.

Согласно его математическому доказательству больше всего очков — 537 — набрал нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, став лучшим футболистом в истории.

Далее в списке располагается форвард ПСЖ Лионель Месси, набравший 503 очка. Третье место занял бразилец Пеле с 459 очками.

В минувшее трансферное окно Роналду перешел из туринского "Ювентуса" в МЮ. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и пятикратным победителем Лиги чемпионов.