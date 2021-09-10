Косметолог объяснила, почему осенью кожа лица требует особого ухода

Косметолог рассказала, как правильно ухаживать за лицом в переходный период, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

По ее словам, осенью не только иммунитет нуждается в особой защите и помощи, но и коже лица требуется усиленный уход. Кожа, привыкшая к летней жаре, перестраивается, приспосабливаясь к морозному ветру, недостатку солнца и перепадам температуры.

Летом многие пренебрегают солнцезащитными кремами, поэтому кожа лица загорает, а осенью загар начинает шелушиться. Помогать ей шелушиться не нужно, лучше применить увлажняющие кремы по типу кожи. Нужно помнить, что осенью лучше пить витамины для кожи, волос и ногтей, то есть подготовить организм к зиме, - объяснила Татьяна Егорова.

Она отметила, что осень - хорошая пора для косметологических процедур: мезотерапии, биоревитализации, лазерной шлифовки.

Раз в неделю нужно делать питательные и увлажняющие маски для лица - обязательно по типу кожи. Стараемся как можно меньше тонального крема наносить на лицо, а солнцезащитные кремы не стоит наносить в таких количествах, как летом. Факторы защиты лучше снизить с 50 до 30, - добавила косметолог.

Высыпания на лице чаще всего обостряются у людей с жирной кожей, объяснила Егорова.

Снижается уровень ультрафиолета, который действует бактерицидно. Из-за этого может появиться больше высыпаний, это касается людей с жирной кожей и акне, - подчеркнула косметолог.