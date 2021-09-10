Идею о строительстве АЭС в Мангистау обсуждают казахстанцы

В Казнете рассылают сообщение о планах строительства атомной электростанции в Мангистау, сообщает zakon.kz.

Эту информацию опровергли Stopfake.kz в Центре общественных коммуникаций региона. Там отметили, что этот вопрос не рассматривается.

В Послании народу Казахстана президент поручил правительству и фонду "Самрук-Казына" рассмотреть возможность использования в стране мирного атома. В настоящее время уполномоченные органы всесторонне прорабатывают данное поручение. Вопрос строительства атомной электростанции в Мангистауской области не рассматривается, - сообщили в Центре.

Таким образом, распространяемая информация о планах по строительству АЭС - фейк.

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