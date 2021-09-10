Открылась сотая заправка Qazaq Oil

PetroRetail сообщает об открытии ста автозаправочных комплексов под брендом Qazaq Oil.

Как известно, компания приобрела сеть АЗС у группы "КазМунайГаз". В настоящее время в активе PetroRetail 355 автозаправочных комплексов. Осенью прошлого года компания приступила к ребрендингу. Первая обновленная станция появилась в Нур-Султане в ноябре прошлого года. Таким образом, за неполный год компания расширила их количество до ста.

Процесс ребрендинга – это не просто смена вывесок, а полное обновление всех систем, начиная от асфальтобетонного покрытия АЗК и заканчивая внедрением новых бизнес-процессов. Сейчас на Qazaq Oil действуют европейские стандарты обслуживания, установлены высокоточные топливораздаточные колонки бренда Gilbarco. Качество топлива проверяется ежемесячно в собственных аккредитованных в госсистеме лабораториях.

Кроме того, преобразились и торговые площади. Помимо широкого ассортимента товаров народного потребления, появилась гастро-зона, где каждый может выпить кофе или перекусить хот-догом.

Вместе с тем, PetroRetail запустила программу франчайзинга. Партнеру предлагают строить новую АЗК или развивать уже действующую под брендом Qazaq Oil. Компания готова предоставить долгосрочный контракт и гарантию вознаграждения с каждого литра ГСМ.

Основные приоритеты компании в работе с клиентами: честность, открытость и лояльность. Наша миссия – завоевать доверие у наших клиентов как надежного поставщика высококачественных продуктов и создавать будущее вместе. Qazaq Oil – ваш лучший друг в дороге!