Изменены правила системы гарантирования для казахстанских туристов, выезжающих за рубеж

Постановлением Правительства РК от 3 сентября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила функционирования системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, сообщает zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, согласно которому система гарантирования не распространяется на поездки делового характера, то есть посещение страны (места) временного пребывания гражданами РК в профессионально-деловых целях, занимающимися оплачиваемой деятельностью.

Также добавлена новая глава глава о порядке возврата внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты и применение метода зачета перечислений.

Администратор системы осуществляет:

возврат внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты туроператору или туроператору-фрахтователю системы при условии отсутствия фактов вывоза граждан Республики Казахстан по вине данного туроператора или туроператора-фрахтователя системы в случае прекращения им вида туроператорской деятельности в сфере выездного туризма;

возврат внесенной банковской гарантии туроператором или туроператором-фрахтователем системы при достижении предельной суммы банковской гарантии данному туроператору или туроператору-фрахтователю.

Для возврата внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты туроператор или туроператор-фрахтователь направляют администратору системы письменное заявление в произвольной форме.

Администратор системы в течение 10 рабочих дней проводит сверку перечисленных средств туроператором или туроператором-фрахтователем, проверку на отсутствие фактов вывоза граждан РК по вине данного туроператора или туроператора-фрахтователя, а также учитывает наличие или отсутствие необходимости вывоза туристов туроператора или туроператора-фрахтователя.

После проведенной сверки администратор системы в течение 5 рабочих дней принимает решение о возврате либо отказе в возврате внесенной банковской гарантии.

Как отмечается, возврат банковской гарантии администратором системы осуществляется в течение 15 рабочих дней путем составления акта-приема передачи банковской гарантии.

Возврат перечисленных средств за реализованные туристские продукты осуществляется администратором системы в течение 15 рабочих дней путем перечисления средств на банковский счет туроператора или туроператора-фрахтователя.

Также говорится, что в случае недостаточности средств на специальном счете администратора системы для осуществления действий по защите прав граждан РК, а также для компенсации использованных средств специального счета администратор системы предъявляет банку второго уровня требование по исполнению обязательств по банковской гарантии туроператора или туроператора-фрахтователя, не исполнивших обязательства по договору на туристское обслуживание.

Банки второго уровня на основании требования администратора системы в течение 5 календарных дней с момента поступления требования обеспечивают оплату в пользу администратора системы либо третьих лиц (их объединений), определенных администратором системы, денег в пределах сумм, обеспеченных банковской гарантией.

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Постановление вводится в действие с 19 сентября 2021 года.