Более 70 футбольных полей при школах модернизируют в Алматы  

Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о реализации поручения главы государства по развитию массового спорта, сообщает zakon.kz.

Для этого кроме общегородской спортивной инфраструктуры развиваем потенциал пришкольных спортивных зон. В прошлом учебном году по ГЧП модернизировано 4 пришкольные спортплощадки. До конца текущего года завершим модернизацию спортивных объектов при 61 школе, где насчитываются 73 футбольных, 63 волейбольных и баскетбольных полей, а также воркаут-зоны и беговые дорожки, - написал в Instagram Сагинтаев.

В новом учебном году в школы Алматы пошел 301 171 учащийся. В государственных школах обучаются 280 458 детей и подростков, в частных - 20 713. Почти на 3 тысячи возросло число первоклассников в государственных школах. В 1 классах обучается 30 751 учащийся.