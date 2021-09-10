Казахстанцы вновь могут полететь в Саудовскую Аравию

Казахстан возобновляет полеты в Саудовскую Аравию, сообщает zakon.kz.

Начиная с третьей декады октября казахстанская авиакомпания Scat начнет выполнение полетов по маршрутам Алматы - Джидда и Алматы - Медина с частотой по одному рейсу в неделю по каждому из маршрутов. пресс-служба МИИР РК

Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан на заседании 7 сентября решила положительно вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Дальнейшее увеличение рейсов в Саудовскую Аравию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Саудовской Аравии. пресс-служба МИИР РК

В ведомстве отметили, что рейсы будут выполняться в строгом соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими нормами и расписанием, опубликованным на сайте авиакомпании.