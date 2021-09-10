Курс доллара продолжает расти

10 сентября 2021, 11:44
Фото: zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,69 тенге (+0,54 тенге), передает zakon.kz.

Рубль также подорожал.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,7-428,1 тенге, евро – 504,7-506,7 тенге, рос. рубль - 5,85-5,90 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,90%, составив $68,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,01% — до $72,17 за баррель.


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