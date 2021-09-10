Месси забил хет-трик и заплакал после финального свистка

10 сентября 2021, 12:14
Фото: instagram.com / leomessi

В южноамериканской зоне состоялись матчи отборочного этапа по футболу к чемпионату миру-2022, передает zakon.kz.

И одной из запоминающихся встреч этого квалификационного этапа стал поединок Аргентина - Боливия. "Месси и компания" разгромила гостей со счетом 3:0, и все три мяча в активе звездного аргентинца. Данный хет-трик позволил игроку "ПСЖ" обойти легендарного Пеле и стать рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины. Теперь в копилке Месси 79 забитых мячей в составе сборной, а Пеле остановился на 77 голах.

Также напоминаем, что Месси до этого шесть раз отмечался хэт-триком за сборную. А за всю свою профи карьеру Лионель забил 750 раз. После игры с боливийцами рекордсмен немного расчувствовался.

Я мечтал об этом. Наконец-то мы выиграли, нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать. Моя мать и братья находятся здесь сегодня вечером, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я счастлив, - сказал Месси после матча.

Остальные результаты отбора в южноамериканской зоне:

Бразилия - Перу - 2:0;

Парагвай - Венесуэла - 2:1;

Колумбия - Чили - 3:1;

Уругвай - Эквадор - 1:0.

Куандык Шынасилов


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