Защиту прав казахстанцев, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом, усилят

Министерство иностранных дел подготовило проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в Правил использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом", сообщает zakon.kz.

В частности, изменено название самого документа. Теперь он занывается "Правила реализации мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, в том числе вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также принятия мер в отношении умерших граждан Республики Казахстан в государстве пребывания".

Под затруднительным положением понимаются ситуации, возникшие вследствие:

форс-мажорных обстоятельств; незаконного ввоза граждан РК в иностранное государство; противоправных деяний, направленных против Республики Казахстан; случаев ухудшения здоровья и неожиданной смерти граждан Казахстана за рубежом; оставление несовершеннолетних граждан РК на территории иностранного государства без попечения родителей или иных законных представителей.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные, непредотвратимые и неподвластные контролю со стороны граждан Республики Казахстан и имеющие непредвиденный характер, включая военные действия, террористические акты, стихийные явления, - говорится в документе.

К видам финансовой помощи относятся расходы на:

возмещение транспортных расходов из иностранного государства в РК, а также расходов на оплату дополнительных посадочных мест в транспортном средстве (не более стоимости билета экономкласса), необходимых по медицинским показаниям;

возмещение услуг переводчика (не более суммы, эквивалентной 15 долларам США за один день);

возмещение услуг адвоката (не более суммы, эквивалентной 45 долларам США за один день);

Также к финансовой помощи относится единовременная материальная помощь на:

питание (не более суммы, эквивалентной 80 долларам США в день);

проживание (не более суммы, эквивалентной 200 долларам США в день);

приобретение вещей первой необходимости в случае их отсутствия (не более суммы, эквивалентной 280 долларам США);

расходы за отправку багажа, оформление груза "200" (гробов и урн с прахом умерших граждан РК для отправки на родину с оплатой расходов за транспортировку и оформление соответствующих документов (справок) в стране пребывания, приобретение гробов (ящиков, урн), бальзамирование, хранение тела в морге, кремирование или захоронение в государстве пребывания;

возмещение медицинских услуг или исследований, связанных с угрозой жизни при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые не покрываются страховым полисом (кроме случаев, когда гражданин Республики Казахстан оказался в затруднительном положении, осознавая возможные риски).

Как отмечается, финансовая помощь предоставляется на безвозмездной основе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.