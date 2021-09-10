Защиту прав казахстанцев, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом, усилят

10 сентября 2021, 12:24
Фото: zakon.kz

Министерство иностранных дел подготовило проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в Правил использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом", сообщает zakon.kz.

В частности, изменено название самого документа. Теперь он занывается "Правила реализации мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, в том числе вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также принятия мер в отношении умерших граждан Республики Казахстан в государстве пребывания".

Под затруднительным положением понимаются ситуации, возникшие вследствие:

  1. форс-мажорных обстоятельств;
  2. незаконного ввоза граждан РК в иностранное государство;
  3. противоправных деяний, направленных против Республики Казахстан;
  4. случаев ухудшения здоровья и неожиданной смерти граждан Казахстана за рубежом;
  5. оставление несовершеннолетних граждан РК на территории иностранного государства без попечения родителей или иных законных представителей.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные, непредотвратимые и неподвластные контролю со стороны граждан Республики Казахстан и имеющие непредвиденный характер, включая военные действия, террористические акты, стихийные явления, - говорится в документе.

К видам финансовой помощи относятся расходы на:

  • возмещение транспортных расходов из иностранного государства в РК, а также расходов на оплату дополнительных посадочных мест в транспортном средстве (не более стоимости билета экономкласса), необходимых по медицинским показаниям;
  • возмещение услуг переводчика (не более суммы, эквивалентной 15 долларам США за один день);
  • возмещение услуг адвоката (не более суммы, эквивалентной 45 долларам США за один день);

Также к финансовой помощи относится единовременная материальная помощь на:

  • питание (не более суммы, эквивалентной 80 долларам США в день);
  • проживание (не более суммы, эквивалентной 200 долларам США в день);
  • приобретение вещей первой необходимости в случае их отсутствия (не более суммы, эквивалентной 280 долларам США);
  • расходы за отправку багажа, оформление груза "200" (гробов и урн с прахом умерших граждан РК для отправки на родину с оплатой расходов за транспортировку и оформление соответствующих документов (справок) в стране пребывания, приобретение гробов (ящиков, урн), бальзамирование, хранение тела в морге, кремирование или захоронение в государстве пребывания;
  • возмещение медицинских услуг или исследований, связанных с угрозой жизни при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые не покрываются страховым полисом (кроме случаев, когда гражданин Республики Казахстан оказался в затруднительном положении, осознавая возможные риски).

Как отмечается, финансовая помощь предоставляется на безвозмездной основе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?