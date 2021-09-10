Мажилис согласовал кандидатуру министра экологии, геологии и природных ресурсов

На заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса согласована кандидатура Сериккали Брекешева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Кандидатура Сериккали Брекешева представлена депутатам профильного Комитета Мажилиса для консультации в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Вопросы защиты окружающей среды, экологической безопасности - одно из важнейших направлений, которому Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание. Принятие законодательных норм, необходимых для решения экологических проблем, на контроле и депутатов Мажилиса.

В связи с этим мажилисмены подняли перед кандидатом на должность главы профильного министерства ряд вопросов, а также поинтересовались его видением дальнейшей организации работы.

В частности, речь шла о реализации национальных проектов, в т.ч. по управлению водными ресурсами. Сериккали Брекешев рассказал о механизмах реализации, а также о планах по реформированию водной отрасли в целом, внедрению цифровых и водосберегающих технологий. Кроме того, было доложено и о предложениях министерства по развитию геологоразведочной отрасли.

По итогам заседания Комитета принято соответствующее Заключение. В документе, в частности, отмечается, что Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса, рассмотрев кандидатуру Брекешева Сериккали Амангалиевича, считает возможным рекомендовать его для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.