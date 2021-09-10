Создав аккаунты-двойники VK, девушка обманывала казахстанцев

Создав аккаунты-двойники ВКонтакте, девушка обманывала казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Мошенница точно копировала страницы пользователей и просила друзей срочно перевести деньги электронным платежом. Вступая в переписку от чужого имени, девушка, ссылаясь на экстренную ситуацию, просила деньги в долг. Занимаемая сумма, как правило, была небольшая - от 5 до 15 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе Нур-Султана.

В настоящее время по факту мошенничества в полицию Нур-Султана обратились 40 граждан со всего Казахстана. Устанавливается общая сумма причиненного ущерба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана подозреваемая в мошенничестве 19-летняя жительница столицы, которая призналась в совершении преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".