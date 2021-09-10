Видео с окровавленными оленями в зоопарке шокировало казахстанцев

В социальных сетях появилось видео, которое шокировало казахстанцев. В видеоролике сообщается, что в государственном зоопарке Караганды ланям отрезали рога, повредив сосуды. В результате все животные в крови, забор и земля на территории вольера тоже в крови, передает zakon.kz.

Вероятно, это сезонный спил рогов. Но почему животными повредили сосуды, непонятно. Состояние животных вызывает серьезные опасения. Животные пребывают в депрессии, - говорится в публикации.

Сегодня на брифинге сотрудники зоопарка сообщили, что процедура срезки рогов у оленей была проведена 9 сентября. Информация опубликована на странице зоопарка в instagram.

Во время брачного периода, а именно осенью, самцы становятся агрессивными в борьбе за самку. В этот период они могут поранить друг друга, своих сородичей , а так же сотрудников и посетителей зоопарка. Процедура безболезненная, проводится под наблюдением ветеринарного врача и зоотехника, с применением специальных препаратов. После срезки рогов была проведена обработка антисептическими средствами. Сейчас олени чувствуют себя хорошо, - рассказали сотрудники зоопарка.