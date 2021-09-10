По инициативе казахстанской стороны эксперты Центральной Азии обсудили новые вызовы и угрозы

В режиме онлайн состоялся круглый стол, инициированный и организованный казахстанским Институтом анализа религиозной ситуации и религиоведческой экспертизы на тему "Противодействие экстремизму и терроризму: новые вызовы для стран Центральной Азии", сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители научно-экспертных кругов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе круглого стола с докладом выступил председатель Совета по международным отношениям Казахстана, эксперт в области религиозного экстремизма и терроризма Ерлан Карин. Спикер рассказал о современных задачах, стоящих сегодня перед странами Центральной Азии.

Директор киргизского независимого аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов затронул геополитические вопросы в контексте ситуации в Афганистане и рассмотрел актуальность возможных угроз.

Профессор Кыргызского государственного университета Турсунбай Бакир уулу остановился на новейшем двадцатилетнем опыте движения "Талибан" (запрещенная решением суда на территории Республики Казахстан террористическая организация), отметив необходимость переосмысления политических, научных понятий и категорий, относящихся к ней.

Директор Центра изучения региональных угроз Узбекистана Виктор Михайлов проанализировал динамику изменения экстремистского контента в интернет- пространстве после прихода к власти движения "Талибан".

В рамках круглого стола также приняли участие видные политические, общественные и научные деятели: А. Сарым, А. Суханов, А. Сабдин, А. Избаиров, Б. Мырзаев, Д. Кенжетай, Ю. Шаповал, Е. Байдаров, А. Абдуазимов, С. Окилов, Ш. Ризоен и другие эксперты из стран Центральной Азии.

Также в мероприятии участвовали представители Института внешнеполитических исследований при МИД РК, Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК, неправительственных организаций.

Эксперты отметили необходимость консолидации научно-экспертного потенциала Центрально-Азиатского региона для адекватного ответа на возникающие новые вызовы и угрозы в сфере религии.