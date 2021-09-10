В Нур-Султане обсудят афганские события. Что еще ждет зрителей XVII Евразийского Медиа Форума

С 15 по 17 сентября 2021 года в Нур-Султане состоится XVII Евразийский Медиа Форум, в рамках которого зрителей ждет серия мастер-классов и круглых столов, сообщает zakon.kz.

В первый день, 15 сентября, по традиции пройдут мастер-классы и круглые столы, увидеть которые зрители смогут в онлайн-трансляции.

Мастер-классы, проводимые при поддержке социального партнера Форума – Фонда "Samruk-Kazyna Trust", осветят такие темы, как "Создание видеоматериалов для НКО и социального сторителлинга", "Почему критическое мышление так важно?" "Как управлять будущим?", "Аудитория СМИ – форматы взаимодействия", "Digital me: от привычки сидеть в социальных сетях к слиянию с AI и сингулярности" и "Социальный маркетинг".

Мы ждем онлайн участия на мастер-классах Форума представителей некоммерческих организаций, СМИ, студентов журналистских факультетов и всех заинтересованных специалистов. Мы формировали повестку данных мастер-классов для казахстанской аудитории, чтобы она была в курсе последних трендов медиасферы и могла использовать современные инструменты в работе, - сказал официальный представитель Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" Мирас Иргебаев.

Обсуждение актуальных на сегодняшний день тем пройдет в рамках двух круглых столов, один из которых: "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности".

По словам организаторов, формат партнерства СМИ тюркоязычных стран мог бы значительно расшириться путем создания совместных медиапроектов. Особый интерес представляет обмен видео- аудио и текстовой информацией при подготовке оперативных новостей на глобальную повестку дня. Этот и другие аспекты потенциального сотрудничества обсудят авторитетные спикеры: телеведущий, экс-пресс-секретарь президента Азербайджана Тофик Аббасов, директор телекомпании "Дуна" из Венгрии Палффи Иштван, глава информагентства "Кабар" из Кыргызстана Кубанычбек Таабалдиев, председатель узбекской национальной телерадиокомпании Алишер Хаджаев и известный турецкий журналист, телеведущий, менеджер по зарубежным новостям NTV Ахмет Йешилтепе.

Второй глобальной дискуссией круглого стола станут обсуждения на тему: "Новый поворот: как события в Афганистане могут отразиться на центрально-азиатском регионе?"

Появление этого круглого стола спровоцировано событиями, произошедшими 15 августа, когда радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Весь мир с замиранием сердца наблюдал за тем, как бесповоротно менялась история этой страны. Мы не могли обойти стороной данный вопрос и пригласили экспертов, чтобы обсудить влияние этих событий на Центрально-Азиатский регион, - сказала генеральный директор ЕАМФ Алмагуль Ахметжанова.

Спикерами круглого стола выступят директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков, директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтияр Эргашев, экс-посол Пакистана в США, директор по Южной и Центральной Азии Гудзонского Института Хусейн Хаккани, кандидат политических наук из Таджикистана Саймидин Мирзоев. Модератором круглого стола выступит казахстанский дипломат, кандидат исторических наук и руководитель центра международных программ Фонда Нурсултана Назарбаева Кайрат Абусеитов.

Во второй и третий дни зрителей ЕАМФ-2021 ожидают восемь сессий:

"30-летие Независимости Казахстана";

"Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального сосуществования";

"Много информации – мало правды";

"Зеленая стратегия. Еще один последний шанс";

"Эпоха раздражения. Кто правит миром?";

"Медиа и технологии. Тренды 2021";

"Будущее рынка труда и образования";

"Мир наступившего будущего".

Спикерами панельных сессий выступят Пятый Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущая и журналист Ксения Собчак, ученый, философ, футуролог, автор бестселлеров и термина "виртуальная реальность" Джарон Ланье, 17-летний эксперт Google по машинному обучению, консультирующий инженер-программист IBM Танмай Бакши, эксперт в области цифровой революции в Кремниевой долине Эндрю Кин, журналист и создатель термина "подкаст" Бен Хаммерсли, создатель человекоподобных роботов Хироси Исигуро, основатель BioLink Евгений Черешнев, автор документального фильма на Netflix "A Plastic Ocean", собравшего множество наград Джо Ракстон, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения инфекционных заболеваний Михаил Фаворов, а также представители Euronews, Bloomberg, Mash, EUObserver и многие другие.

На сайте eamedia.org открыта регистрация участников, позволяющая получать информацию о трансляции, спикерах и сессиях. Ссылка на просмотр трансляции будет отправлена зарегистрированным пользователям накануне мероприятия.