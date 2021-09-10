Казахстанцы стремятся в элиту европейского пляжного футбола

На песчаных площадках португальского курорта Фигуэра-да-Фош стартовал Промофинал Лиги Европы по пляжному футболу, передает zakon.kz.

В числе восьми команд, разделенных на две подгруппы, числится и сборная Казахстана. Стартовый поединок в группе казахстанские пляжники проиграли представителям Греции – 2:4.

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Во второй игре, проигрывая 0:1 команде Литвы, вырвали волевую победу – 3:1.

Последняя встреча в группе пройдет 11 сентября, соперник – сборная Турции (начало в 14.30 по времени Нур-Султана).

Чемпион этого финального этапа получит право подняться в Дивизион "А", в европейскую элиту пляжного футбола.

Куандык Шынасилов