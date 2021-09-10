Какой будет погода в Казахстане 11 сентября

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 11 сентября, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и западе страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с. РГП "Казгидромет"

Утром и днем на юге, юго-востоке, севере Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза, ночью на западе, севере, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на востоке, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, юге, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, на юго-западе, западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза, ночью на севере области, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юге Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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