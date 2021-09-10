Казахстан готов к переговорам с правительством Афганистана - Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, находящегося в Казахстане с официальным визитом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Буяра Османи в нашей стране, глава государства отметил, что его визит имеет важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса сотрудничеству между двумя странами.

У наших стран много возможностей для наращивания взаимодействия, в частности, в сферах торговли, инвестиций, гуманитарных связей. Поэтому следует использовать существующий потенциал для развития сотрудничества между нашими государствами. Мы также ожидаем тесного взаимодействия по линии международных организаций, - заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в коронавирусной больнице в Тетово, повлекшего значительные человеческие жертвы.

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Особое внимание в ходе встречи глава государства уделил развитию ситуации в Афганистане.

Наша позиция в отношении Афганистана очевидна. Мы считаем, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный для него момент, необходимо оказывать помощь и поддержку этой стране. Мы надеемся, что новое временное правительство Афганистана будет инклюзивным, уважающим интересы всех этнических групп и общественно-политических сил. Мы также надеемся, что нынешнее правительство Афганистана будет соблюдать свои обязательства по защите прав человека, прав женщин и детей, а также предпримет практические действия для того, чтобы защитить международное сообщество от распространения терроризма, незаконного оборота наркотиков и других вызовов, которые несут серьезную угрозу для глобальной и региональной безопасности и стабильности. В то же время правительство Казахстана готово к установлению конструктивных деловых контактов с правительством Афганистана, в особенности в сферах торговли и гуманитарных связей, поскольку у нас имеются традиционные активные связи в этих областях, - заявил президент Казахстана.

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения безопасности казахстанцев, постоянно проживающих в Афганистане. Он рассказал Буяру Османи о принятых нашей страной мерах по возвращению граждан Казахстана и этнических казахов на родину, а также о содействии усилиям мирового сообщества по эвакуации сотрудников международных организаций, в том числе Миссии ООН по содействию Афганистану.

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В свою очередь Буяр Османи выразил признательность главе государства за возможность встречи, особо отметив символичность визита, проходящего в год 30-летия независимости двух стран.

Я очень надеюсь, что мой визит в Казахстан откроет новую страницу в отношениях между нашими государствами. Мы решительно настроены на углубление и укрепление двусторонних отношений, - заявил македонский дипломат.

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Участники встречи подчеркнули приоритетную роль ООН в консолидации международных подходов на афганском направлении.