506 млн долларов поступило в Нацфонд Казахстана в августе

В августе объем поступлений в Национальный фонд Казахстана составил 506 млн долларов США. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

На фоне продолжающегося роста индексов акций, портфель акций Национального фонда вырос на 430 млн долларов США или 2,52%, что компенсировало снижение цен на облигации и золото. Объем гарантированного и целевого трансфертов из Нацфонда в бюджет составил 396 млрд тенге. Алия Молдабекова

По ее словам, для исполнения заявок по трансфертам было продано валютных активов на 845 млн долларов США или 359 млрд тенге в тенговом эквиваленте. Оставшаяся часть обязательств по трансфертам была удовлетворена за счет остатка средств на тенговом счете Нацфонда.

Учитывая то, что август является налоговым месяцем, мы наблюдали рост объемов поступлений в Национальный фонд. Так, объем поступлений в иностранной валюте составил 506 млн долларов США, - сообщила зампред Нацбанка.

В итоге, по оперативным данным, на конец августа валютные активы Национального фонда составили 56,9 млрд долларов США, практически не изменившись за месяц.

Инвестиционный доход Национального фонда в августе составил 316 млн долларов США или 0,56%, а с начала года инвестдоход достиг около 2,3 млрд долларов США или 4,1%.

При этом золотовалютные резервы на конец августа составили 36,8 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 1,8 млрд долларов США.

По словам Молдабековой, рост резервов произошел в основном за счет активов в свободно конвертируемой валюте, которые выросли на 1,7 млрд долларов США. Значительный рост объясняется поступлением специальных прав заимствований или как их принято называть SDR от Международного валютного фонда на сумму 1,6 млрд долларов США.

Несмотря на снижение цены на золото на 0,8%, до 1 814 долларов США за унцию, дополнительную поддержку резервам оказал рост портфеля золота на 134 млн долларов США за счет приобретения золота в рамках реализации приоритетного права.