Почему Казахстану повысили страновой рейтинг

О факторах, повлиявших на решения международных рейтинговых агентств, при пересмотре суверенного рейтинга страны, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

В августе и начале сентября прошел раунд по пересмотру странового рейтинга от всех трех международных рейтинговых агентств: Moody’s, Fitch Ratings и S&P. В своем прошлом интервью я говорила о повышении кредитного рейтинга Казахстана Агентством Moody’s с уровня "Ваa3" с прогнозом "позитивный" до уровня "Ваa2" с прогнозом "стабильный". Важно отметить, что Moody’s впервые с 2006 года повысило нам рейтинг, и Казахстан стал одной из пяти стран в мире, рейтинг которых был повышен, тогда как всего рейтинг был пересмотрен для 144 стран. Алия Молдабекова

По ее словам, агентства Fitch Ratings и S&P подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана, прогноз "стабильный".

Действительно, все три агентства отметили наличие значительных внешних резервов Казахстана как фактора поддержания устойчивости страны к внешним шокам, что оказывает положительное влияние при определении суверенного рейтинга. Как отметили агентства, работа по введению нового бюджетного правила и переход к контрцикличной бюджетной политике будут способствовать накоплению активов Национального фонда и поддержанию низкого уровня долговой нагрузки в будущем, - пояснила зампред Нацбанка.

По мнению рейтинговых агентств, политика Национального банка в рамках режима инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса поддерживает макроэкономическую и внешнюю устойчивость Казахстана.

Аналитики S&P дополнительно отметили, что усиление транспарентности со стороны Национального банка, в частности, публикация валютных операций Национального фонда, совместная работа Национального банка с Министерством финансов по построению кривой доходности, выделение из полномочий Национального банка функций по финансовому регулированию повышают доверие к проводимой денежно-кредитной политике.