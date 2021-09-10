Алматинка заразилась COVID-19 во время беременности и умерла после родов

Жительница Алматы заразилась коронавирусной инфекцией во время беременности и скончалась сразу после родов, передает zakon.kz.

Смерть алматинки от COVID-19 прокомментировали в Управлении общественного здоровья города.

Пациентка К. поступила 31 июля в ГКП на ПХВ "Родильный дом №4". С первого дня госпитализации были предприняты все меры для сохранения жизни матери и ребенка. В стационаре проведено полное клинико-лабораторное обследование. Лечение проводилось согласно Клиническому протоколу диагностики и лечения COVID-19, - прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

Врачи заявляют, что за время нахождения в стационаре пациентка постоянно находилась под пристальным вниманием врачей и медицинского персонала. Помощь была оказана в полном объеме.

Учитывая нарастание дыхательной недостаточности, 8 августа беременная была переведена в ОРиТ. Ее состояние оставалось тяжелым. 13 августа у женщины произошли преждевременные роды на сроке 33 недели 5 дней, ребенок жив. пресс-служба УОЗ

Как отмечается, в этот же день состояние роженицы ухудшилось из-за нарастающей дыхательной недостаточности и симптомов интоксикации. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на проводимое лечение, состояние прогрессивно ухудшалось, произошла остановка сердца.

ГКП на ПХВ "Родильный дом №4" с марта 2021 года развернут для оказания помощи беременным с COVID-19. В роддом поступают женщины на разных сроках беременности и с различным течением коронавирусной инфекции.