Невакцинированных пенсионеров Павлодарской области лишат выплат - фейк

Пенсионеров Павлодарской области лишат выплат, если они откажутся от вакцинации. Такое сообщение распространяют в Казнете, сообщает zakon.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olzhas Baikanov (@oljazz_baikanov)

По данным управления здравоохранения региона, отказ от вакцинации не может быть связан с лишением пенсионных выплат.

Информация не соответствует действительности. Вакцинация проходит на добровольной основе, - сообщили в управлении.

В управлении призвали граждан, которые сталкиваются с фактами принуждения к вакцинации, обращаться с жалобами на номер: +7 705 447 52 52.