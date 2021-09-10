Теннисный мир в предвкушении битвы "Джокович - Зверев"

10 сентября на Открытом чемпионате США пройдут полуфиналы в мужском одиночном разряде, передает zakon.kz.

Главный вопрос всего мирового теннисного и спортивного сообщества - сможет ли первая ракетка планеты Новак Джокович собрать все четыре титула (Aus OPEN, Rollan Garros, Wimbeldon и US OPEN) в одном сезоне.

К текущему моменту у Новака три чемпионства в кармане уже есть, осталось поднять трофей американского первенства. При удачном стечении обстоятельств серб может оформить календарный "Большой шлем". В истории тенниса у мужчин это удалось только двоим - Дону Баджу (1938) и Роду Лейверу (1962, 1969).

Сможет ли первая ракетка мира повторить успех Рода Лейвера спустя полвека, узнаем уже на днях. Согласятся ли подарить ему этот титул другие теннисисты - тоже вопрос времени. Первый и ближайший соперник по полуфиналу - Александр Зверев из Германии.

Немецкий спортсмен сейчас находится в прекрасной форме, к матчу с Джоко подошел с серией из 16-ти выигрышных матчей. Он не проигрывает с Олимпийских игр в Токио, где завоевал золотую медаль. Как раз-таки Зверев помешал Джоковичу выйти в финал Олимпиады, победив его в трех сетах.

А сразу после Токио Александр обыграл Мастерса в американском Цинцинатти. Так что легкой прогулки в полуфинале ни у кого не будет.

В случае выигрыша Новака Джоковича на его пути к заветной мечте будут или Даниил Медведев, или Феликс Ожер-Алим. Россиянин и канадец померятся силами в другом полуфинале.

Куандык Шынасилов