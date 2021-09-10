В каких регионах не решена проблема уличных туалетов, рассказали в МОН

Министерством образования и науки РК направлены письма в акиматы ряда регионов для принятия мер в отношении лиц, не исполнивших поручения, касающиеся школ, сообщает zakon.kz.

Речь идет о решении проблем, связанных с уличными туалетами, обеспечением камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другими элементами систем безопасности. пресс-служба МОН РК

В ведомстве отметили, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, а также обеспечения системами безопасности, находятся в ведении акиматов.

В преддверии нового учебного года сотрудники Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК проинспектировали школы во всех областях и городах страны, подведомственных акиматам. В ходе инспекции выяснилось, что в школах Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и Шымкента не достигнут 100%-ный показатель по обеспечению теплыми туалетами. Хотя ранее Правительством была поставлена задача ликвидировать все уличные туалеты при школах к началу учебного года. пресс-служба МОН РК

Кроме того, как отметили в Минобразования, возникают вопросы по соответствию уже имеющихся теплых туалетов эпидемиологическим требованиям (требованиям по наличию закрытых кабинок, умывальных раковин, средств для мытья и сушки рук).

Для решения таких проблем Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК внесены изменения в Санитарные правила. пресс-служба МОН РК

При этом, как отметили в ведомстве, "в сжатые сроки местными исполнительными органами было построено более 2600 теплых туалетов".

Наряду с этим не полностью решены вопросы по установке камер видеонаблюдения в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях. пресс-служба МОН РК

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