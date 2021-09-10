День открытых дверей прошел в ННОЦ

В ННОЦ состоялся День открытых дверей по теме "Почки и мочевыводящие пути", при котором пациенты с нефрологическими и урологическими заболеваниями, могли получить бесплатную консультацию узких специалистов.

Проведение Дня открытых дверей в Национальном научном онкологическом центре становится хорошей и доброй традицией. С начала текущего года в стенах Центра прошли два подобных мероприятия и сегодня прошло третье.

Как рассказала заведующая консультативно – диагностическим центром Индира Кусаинова, в дни "открытых" дверей, жители и гости столицы имеют возможность попасть на прием к докторам на бесплатной основе, пройти ряд необходимых диагностических инструментальных исследований. При выявлении онкологического заболевания, либо при сложных для диагностики или лечения случаях, пациенты получают возможность для дальнейшего обследования в Национальном научном онкологическом центре, с последующим решением вопроса о хирургическом лечении при необходимости.

К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации в стране, в целях безопасности, были проведены не все запланированные нами "Дни открытых дверей". Но на сегодняшний день, Центр проводит четвертое по счету мероприятие в текущем году. Приемы ведут специалисты узкого профиля, на сегодняшнем дне открытых дверей были нефрологи, а также онкологи – урологи. Консультации получили пациенты с заболеваниями почек, мочевыводящих путей, простаты, а также пациенты после трансплантации почек. Хотелось бы отметить, что пациенты онкологического и неонкологического профилей, нуждающиеся в лечении в условиях нашего Центра, получают консультативный лист с перечнем обследований для последующей постановки пациента на портал "Бюро госпитализации" по месту жительства, - пояснила она.

По словам Индиры Кусаиновой, отличительной особенностью Национального научного онкологического центра является многопрофильность клиники, а также мультидисциплинарный подход к каждому пациенту. В клинике имеются специалисты широкого профиля, представлены хирургические и терапевтические профили, такие как онкология, кардиология, общая терапия, нефрология, эндокринология, хирургия (абдоминальная, торакальная), ортопедия-травматология, трансплантология, гинекология, урология, ангиохирургия, а также химиотерапия. Специалисты Центра берутся за лечение пациентов со сложными клиническими случаями, а также пациентов с наличием тяжелых сопутствующих заболеваний, каждый случай обсуждается индивидуально на мультидисциплинарной комиссии. Наличие высококлассных специалистов и инновационных технологий позволяют клинике быть уникальной и принимать пациентов со всего Казахстана.

У нас проводятся все высокоспециализированные операции по трансплантации почек, печени, органосохраняющие операции, мочеполовой (воссоздания мочевого пузыря из сегмента кишки и др.), опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта и многое другое согласно международным стандартам лечения, - уточнила Аждарова Нургуль, руководитель Центра по контролю за раковыми заболеваниями.

День открытых дверей в ННОЦ организован с целью привлечения внимания населения к собственному здоровью. В рамках акции урологи, трансплантологи, хирурги-онкологи принимали пришедших на прием граждан. Было проконсультировано свыше 20 человек, проведено более 10 диагностических исследований.

В свою очередь посетители высказывают слова благодарности в адрес врачей клиники. К примеру, пенсионерка Тургунбаева Жанат после перенесенной операции наблюдается в ННОЦ. По ее словам, благодаря вниманию и высококвалифицированной помощи специалистов Центра она чувствует себя хорошо.

Я узнала об акции через социальные сети Центра, получаю здесь лечение и постоянно наблюдаюсь. Пользуясь случаем пришла на обследование по Акции. Хочу выразить благодарность врачам, которые проводили мое лечение ранее у Саменовой Д.Е., Керимкулова А.К., Хамзиной С.С., Умирзаковой Б.Г., а также отдельное спасибо медсестрам, медбратьям, санитаркам, и всем врачам, которые сегодня принимали в рамках Дня открытых дверей. Все очень внимательные, знающие свое дело высококлассные специалисты и профессионалы своего дела,- сказала она.

Хотелось бы отметить, для желающих получить диагностику и лечение на платной основе в ННОЦ действует многопрофильное платное отделение, которое оказывает широкий спектр медицинских услуг, включает высокий уровень лабораторной, инструментальной, клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и медицинскую реабилитацию пациентов.