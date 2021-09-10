В четырех районах Шымкента открылись молодежные центры

Сегодня в честь 30-летия Независимости РК под руководством акима города Мурата Айтенова в четырех районах состоялось открытие филиалов "Молодежного Ресурсного Центра".

В открытии филиала в Каратауском районе приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов, секретарь городского маслихата Б. Нарымбетов, аким Каратауского района А.Аликулов, а также исполнительный директор ОЮЛ в форме ассоциации "Конгресс молодежи Казахстана" Токтар Болысов.

Центр работает по 5 основным направлениям: молодежные услуги, поддержка талантливой молодежи, коворкинг-центр, мини-библиотека, психологическое консультирование. В каждой сфере у молодых людей будет возможность поддержать творческие инициативы, способы поддержки и кредитования молодых предпринимателей, трудоустройство, жилье, создание рабочих мест.

Особое внимание уделено месторасположению здания, рядом здесь находятся 2 школы, 4 учебных центра, парк, аллея, театр, дом культуры, библиотека, дворовой клуб, около 50 многоквартирных домов. Это позволяет удобно работать с молодежью и эффективно проводить свободное время.

Ознакомившись с работой центра и пообщавшись с молодежью, аким города подписал меморандум о сотрудничестве с исполнительным директором Ассоциации юридических лиц "Конгресс молодежи Казахстана" Токтаром Болысовым.