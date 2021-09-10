В Туркестанской области ответили на вопрос о сокрытии количества заболевших коронавирусом

С 15 августа Туркестанская область находится в "зеленой" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Руководитель Управления общественного здоровья Марат Пашимов рассказал, как в регионе удается сдерживать заболеваемость, передает корреспондент zakon.kz.

Всех этот вопрос интересует, не только вас, но и министра. Во-первых, у нас очень большой процент охвата вакцинацией. Второе - никто ничего не скрывает. Был ряд комиссий и проверок, которые доказали, что никто сокрытием не занимается. Кроме того, преимущество в том, что у нас больше людей живут в сельской местности, - отметил Марат Пашимов на брифинге в СЦК.

Ежедневно в регионе проводят от 3 до 4 тыс. ПЦР-тестов. В этом по республике Туркестанская область среди лидеров.

По его словам, также в области следят за соблюдением постановлений главного санитарного врача. Каждую неделю проходит штаб с участием акима, который взял ситуацию под личный контроль.

Во всем мире на первом месте сейчас стоит вакцинация и соблюдение санитарных норм и требований. Нужно проводить меньше тоев, посиделок и других торжеств. Наше население до сих пор не может этого понять. Сейчас идет спад по республике, думают сразу про тои, свадьбы. Но мы должны удержать эту ситуацию, чтобы не было повторов, - добавил глава Управления общественного здоровья области.

На 10 сентября в "желтой" зоне находятся Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области. Все остальные регионы, кроме Туркестанской области, в "красной" зоне.



Тамила Языкова, Нур-Султан