Какие госуслуги не по нраву казахстанцам, рассказала Годунова

Наиболее слабыми казахстанцы считают услуги от электронного правительства, тем временем граждане все чаще остаются довольными общим уровнем качества оказания госуслуг в стране. Об этом сообщила глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова на международной научно-практической конференции, посвященной вопросами госаудита, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила Годунова, наряду с аудиторскими мероприятиями Счетным комитетом совместно с администрацией президента проводится работа по ежегодной оценке эффективности деятельности госорганов, включая оценку взаимодействия госорганов с гражданами.

Фокус данной оценки направлен на определение эффективности по качественному оказанию госуслуг и рассмотрению жалоб и заявлений, а также обеспечению открытости госорганов. По результатам соцопроса (проводимого АДГС), уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг по итогам 2020 года составил 75%, что несколько выше значения предыдущего года, - рассказала она.

По поручению главы государства будет активизирован механизм применения независимых социальных опросов как ключевого инструмента эффективности работы госорганов и качества предоставляемых ими услуг.

При этом глава Счетного комитета отметила, что все больше комитет придает значение при аудите расходам, имеющим социальную направленность, так как 45% бюджета идет на социальное развитие - это здравоохранение, образование, культура и так далее.

В свою очередь использование результатов данных соцопросов в рамках соцаудита позволят также обеспечить обратную связь с получателями госуслуг и выявить "узкие места". Так, несмотря на положительную динамику по уровню развития электронного правительства нашей страны в мировых рейтингах - где мы поднялись с 39 на 29 место - среди 193 стран мира по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом результаты опроса прошлого года показали, что наиболее слабо граждане оценили услуги, полученные через портал "электронного правительства", не выдержавший нагрузки посетителей в период подачи заявок на выплату соцпособия и другой госпомощи в условиях перехода на удаленный режим работы, - пояснила Годунова.

По ее словам, эта проблема подчеркивает "необходимость учета формируемых тенденций в области перехода Казахстана к цифровой модели экономики, во многом определяющей качество жизни граждан в современных условиях".

Оксана Скибан, Нур-Султан