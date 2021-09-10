Почему в СКО закрывают пункты вакцинации

Прививочные пункты закрывают в Петропавловске. Причину назвал заместитель руководителя Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Кумар Кусемисов, передает zakon.kz.

За последние два месяца темпы вакцинации резко снизились (в СКО. - Прим. ред.). В начале июля вакцинировали порядка 3-5 тыс. человек в день. Сейчас - до 600 жителей. Показатель крайне низкий по сравнению с другими регионами, - цитирует Кусемисова Петропавловск.news с брифинга.

По этой причине, как пояснил замглавы Управления здравоохранения региона, решено сократить число прививочных кабинетов - закроют пункты с низкой явкой.

По словам Кусемисова, в городе выявлено несколько кабинетов с низкой явкой, куда за день обращаются не более 5-10 человек. Медицинские работники просиживают вхолостую, в то время как их рабочих рук не хватает в поликлиниках.

Прививочные пункты на рынке "Тайга", в ЦОНе по улице Ауэзова, во Дворце спорта им. Винокурова, на Колхозном рынке и в ТРЦ "Метро" будут закрыты, - перечислил он.

Отмечается, что остальные пункты вакцинации против КВИ в Петропавловске продолжат работу в штатном режиме.

Прививочные пункты по-прежнему открыты во всех четырех городских поликлиниках, а также в ТРЦ "Достык Молл", ТРЦ "Сити Молл", в центре семейного здоровья по ул. Набережная, а также в студенческой поликлинике при СКУ.

С приходом "дельта-штамма", как отметил Кусемисов, ситуация с заболеваемостью в СКО резко изменилась: намного чаще стали болеть дети.

С 15 июля по 10 сентября в регионе от коронавируса погибло намного больше пациентов, чем за весь период пандемии. Эти факты подтверждают опасность "дельта-штамма".

Специфического лечения COVID-19 нет. Нет препарата, который уничтожает этот вирус. Пациенты получают лечение, направленное на исключение осложнений и ухудшение состояния заболевания. Не у каждого пациента уровень здоровья позволяет справиться с этим недугом. Призываем население вакцинироваться. На сегодня это единственный способ борьбы с заболеванием. Кумар Кусемисов

На сегодняшний день полный курс антиковидной вакцины получили 206 534 жителя СКО. Первым компонентом привиты 230 207 человек.