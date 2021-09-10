В СКО наградили победителя национального конкурса "Мерейлi отбасы-2021"

Образцовой семьей на самом севере страны признали чету Крейдун из района Шал акына, сообщает zakon.kz.

В торжественной обстановке поздравил победителей национального конкурса аким Северо-Казахстанской области. Кумар Аксакалов вручил семье статуэтку, диплом от Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Приятным подарком и бонусом стал денежный сертификат на сумму 5 миллионов тенге. Семья Крейдун проживает в селе Ольгинка района Шал акына. Любящие супруги Инна и Сергей в совместном браке больше 28 лет. У них двое детей: сын Андрей и дочь Виолетта. Сейчас они уже взрослые и строят свою жизнь, но тем не менее о родителях не забывают.

Однако это в 2018 году не помешало чете решиться на серьезный шаг- взять на воспитание из детского дома пятерых детей: Веронику, Любовь, Валентину, Маргариту и Петра. Супруги признаются: в доме у них нет разделения на родных и приемных - все вместе они большая и гармоничная семья. Глава семейства Крейдун трудится механизатором в местном крестьянском хозяйстве, супруга Инна - учитель начальных классов.

В этом году по новому формату члены жюри конкурса "Мерейлi отбасы-2021" определили 17 лауреатов из каждого уголка страны. В СКО на региональном этапе участие в нем принимали 29 семей. Мероприятие проходило в онлайн-формате.