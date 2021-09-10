Казахстанская сборная прошла в плей-офф шахматной Олимпиады

10 сентября завершился третий день Всемирной шахматной онлайн-Олимпиады, сообщает zakon.kz.

Казахстанская сборная, продемонстрировав качественную игру и серьезную подготовку, заняла первое место в группе А топ-дивизиона. Таким образом, команда проходит дальше и выходит в плей-офф Олимпиады, который пройдет с 13 по 15 сентября. пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Первый день группового турнира Олимпиады начался с уверенной победы сборной Казахстана над командой из Грузии. Итог матча - 4,5:1,5 в пользу казахстанских шахматистов.

В матче II тура наша сборная одержала победу над спортсменами из Индонезии со счетом 3,5:2,5. В III туре казахстанская команда обыграла сборную Румынии со счетом 4:2. Второй день Олимпиады ознаменовался сенсационными победами казахстанских шахматистов. Сборная Казахстана обошла супермощную команду из Китая со счетом 3,5:2,5. В V туре встреча со сборной Армении завершилась очередной победой. Счет матча Казахстан-Армения - 3,5:2,5 в пользу казахстанских шахматистов. В завершающем туре второго дня Олимпиады наша сборная разгромила команду из Греции со счетом 5,5:1,5. Третий день онлайн Олимпиады сложился благоприятно. В матче VII тура Олимпиады казахстанские шахматисты одолели сборную Австралии со счетом 3,5:2,5. Во встрече с иранскими шахматистами в VIII туре сборная Казахстана уступила иранской команде. Итог матча - 2:4 в пользу сборной Ирана. Заключительный IX тур группового турнира Олимпиады казахстанские шахматисты завершили красивой победой. Итог матча Казахстан-Монголия - 4:2. пресс-служба КФШ

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В основном составе выступают:

Ринат Джумабаев (международный гроссмейстер);

Денис Махнев (международный гроссмейстер);

Жансая Абдумалик (международный гроссмейстер);

Динара Садуакасова (женский международный гроссмейстер);

Рамазан Жалмаханов (международный мастер);

Бибисара Асаубаева (женский международный гроссмейстер).

Запасные игроки:

Рустам Хуснутдинов (международный гроссмейстер);

Муртас Кажгалеев (международный гроссмейстер);

Нахбаева Гулисхан (женский международный гроссмейстер);

Даулетова Гульмира (женский международный гроссмейстер);

Казыбек Ногербек (мастер ФИДЕ);

Меруерт Камалиденова (женский международный мастер).

Капитан команды - международный гроссмейстер Павел Коцур.