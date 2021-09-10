В Талдыкоргане готовят более 3000 будущих олимпийцев по водным видам спорта

В Алматинской области функционируют 3718 спортивных сооружений, что по сравнению с 2019 годом увеличилось на 131 единицу. Аким региона Амандык Баталов уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта и оказывает огромную поддержку для профессиональной подготовки спортсменов. Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции подробно говорил руководитель Управления физической культуры и спорта Нурбакыт Тенизбаев, сообщает zakon.kz.

В своем ежегодном Послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" Президент страны Касым-Жомарт Токаев не обошел вопросы развития спорта.

Напомним, во второй главе послания Президента было дано поручение о развитии спорта. В частности, говорилось о необходимости создания условий для работы и занятий спортом детей, развития спортивной инфраструктуры в регионах. В целом, по итогам Олимпиады в Токио главой государства были даны конкретные поручения по развитию спорта.

Отметим, на сегодня в новом бассейне Талдыкоргана записались на спортивные секции 3000 человек. И уже больше половины ходят на тренировки.

Для развития массового спорта в 2021 году в регионе из бюджета было выделено 21,5 млрд тенге. С 2015 по 2021 год введено в эксплуатацию 13 ФОК. Ведутся строительно-монтажные работы по 4 ФОК. До конца текущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 1 ФОК в селе Жансугурова Аксуского района. Нурбакыт Тенизбаев

По его словам, поток желающих заниматься плаванием в новом крытом плавательном бассейне олимпийского стандарта увеличивается с каждым днем. Уже сегодня более 3000 юных талдыкорганцев записались на плавание.

К слову, в Алматинской области насчитывает 54 спортивных учреждения, в 45 спортивных школах районов и городов области по 72 видам спорта занимаются 42 500 спортсменов. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в области составляет 667 тыс. человек, это 32% населения области.

С начала 2021 года подготовлено 12 мастеров спорта международного класса, 101 мастер спорта, 353 кандидата в мастера спорта и 149 спортсменов первого разряда. С начала года спортсмены области завоевали на республиканских и международных соревнованиях 2155 медалей (697 золотых, 640 серебряных и 818 бронзовых). На ХХХІІ летние Олимпийские игры 2021 года в Токио (Япония) спортсменами Алматинской области было завоевано 11 лицензий: из них бронзовыми призерами Олимпиады по тяжелой атлетике стали Зульфия Чиншанло и Игорь Сон. А также спортсмены области приняли участие в чемпионатах Азии и мира и завоевали три лицензии для участия в Паралимпийских играх в Токио, - добавил он.