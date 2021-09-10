Эпидситуацию по COVID-19 в Алматы рассмотрели в республиканском штабе

В ходе заседания штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассмотрены санитарно-эпидемиологическая ситуация в Алматы и меры по повышению качества медицинских услуг, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Заседание состоялось под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова с участием акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева и министра здравоохранения Алексея Цоя.

Как доложил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, в городе выстроена модель и система работы по противодействию ковиду. Была переформатирована работа скорой помощи и звена ПМСП, инфекционные стационары разделены на эшелоны по степени тяжести зараженных. Контроль и сопровождение пациентов на дому ведут специалисты Центра телемедицины.

Все ковидные госпитали оснащены системами медицинских газов, утилизации медотходов и обеззараживания стоков. Оснащенность медоборудованием на 1 июля текущего года составила 91%, при этом оснащенность отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии по Алматы составляет 100%.

Принятые меры позволили преодолеть четыре волны заражения и стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию по КВИ. Вместе с тем проводится комплексная работа по повышению качества оказания плановой медицинской помощи.

Приняты меры для достижения индикаторов и показателей по материнской смертности, составлен план мероприятий по снижению смертности от болезней системы кровообращения.

Также принимаются меры по повышению качества медуслуг и удовлетворенности населения, эффективности корпоративного управления медорганизациями. Для снижения дефицита медицинских кадров утверждена дорожная карта, и в этом году впервые выделены средства на гранты акима города для обучения 120 резидентов по востребованным специальностям.

В ходе совещания с докладами выступили вице-министр здравоохранения А. Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения А. Есмагамбетова.

Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра РК Тугжанов обозначил ряд проблемных вопросов и поручил принять меры по их решению. Управлению общественного здоровья Алматы необходимо усилить работу по достижению индикаторов Государственной программы развития здравоохранения. ДСЭК указано на необходимость повысить качество проведения эпидемиологических расследований. Городскому филиалу ФСМС поручено усилить работу по охвату медстрахованием жителей мегаполиса.

Ералы Тугжанов поблагодарил медицинское сообщество Алматы за вклад в борьбу с КВИ, а также дал ряд поручений по повышению качества оказываемых медицинских услуг, усилению работы мониторинговых групп и вакцинации населения.