Колонию для рецидивистов выставили на аукцион в Павлодарской области

В Казахстане с молотка продают колонию особого режима. Ее закрыли три года назад, а теперь выставляют на электронные торги, сообщает zakon.kz.

Среди заявленного имущества - столовая, штаб, бараки и даже штрафной изолятор, передает Первый канал "Евразия".

От звонка до звонка прапорщик Раимжан Исенов проработал в колонии особого режима 30 лет. Был и конвойным, и контролером. Теперь на пенсии имамом служит, каждый угол на этом объекте помнит и знает. Но экскурсию по местам не столь отдаленным проводит впервые.





Содержалось сверх лимита, до 1 000 доходило, положено было 600-700. Мы находимся в штрафном изоляторе. Где мы стоим, это особая штрафная камера. экс-сотрудник колонии особого режима Раимжан Исенов

Карцер для уголовников. Сюда в одиночку матерого преступника могли посадить и на несколько месяцев, и на год. А жизнь в колонии, тем временем, шла своим чередом. И стадион был свой, и даже вокально-инструментальная группа из одаренных сидельцев. А еще работали, памятники делали и шили, вспоминает бывший заместитель начальника колонии.





Качество хорошее было, шили. Если бы качество плохое было, на ЭКСПО не шили бы. И школьную форму ученикам шили и девочкам, и мальчикам. экс-заместитель колонии особого режима Канат Жангарин

В Казахстане за последние годы закрыли уже больше десятка исправительных учреждений. Вот и колонию с народным названием "Жаман сопка", ее уголовники видели годами из-за решеток, тоже ликвидировали, и передали сельскому акимату. А те ее выставили на продажу.





Вся площадь выходит 56 га вместе с войсковой частью, это полностью имущественный комплекс. В тендере мы прописали, что это здание должно быть сохранено в течение трех лет, не подвержено реконструкции. Не разобрали его. аким заградовского сельского округа Берик Тулегенов

Колонию называли еще "туберкулезной зоной". Продать хотели более чем за 100 млн, а дали в прошлом году всего 10. Другую колонию для особо опасных преступников в Северном Казахстане попробуют продать за 26 млн. Желающие есть. Могут открыть завод по переработке или животноводческую ферму.