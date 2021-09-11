Россия незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке - Die Welt

Россия в XIX веке незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Такое мнение высказал журналист Петер Диттмар в статье, опубликованной немецким изданием Die Welt.





Автор публикации изложил историю того, как некоторые части нынешнего Дальнего Востока перешли под контроль Российской империи, упомянув при этом якобы имевшие место жестокости по отношению к местному населению.

Также он посетовал на то, что в России стоят памятники тогдашнему генерал-губернатору графу Николаю Муравьёву-Амурскому, присоединявшему к России данные территории.

Журналист считает, что в Пекине не забыли те события своей истории. Тем более что и после распада Российской империи пришедшие к власти большевики не стали возвращать земли Китаю, хотя обещали.

Вместо этого советское правительство продолжило действовать по царскому принципу «собирание русских земель», то есть занималось насильственным присоединением чужих территорий, — подчеркнул Диттмар.