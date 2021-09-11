Лучший теннисист России вышел в финал US OPEN-2021

Даниил Медведев стал первым полуфиналистом на открытом чемпионате США по теннису среди мужчин, передает zakon.kz.

Первая ракетка России Медведев за 2 часа и 3 минуты обыграл соперника из Канады Феликса Оже-Альяссима в первом полуфинале американского первенства – 6:4, 7:5, 6:2. Теперь он в финале американского "Мэйджора" ждет победителя другого матча "Джокович – Зверев".

Даниил Медведев стал первым в истории россиянином, который дважды вышел в финал US Open. Кроме этого, он впервые в карьере вышел в финал двух турниров "Большого шлема" за один сезон.

В начале 2021 года Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open.

Куандык Шынасилов