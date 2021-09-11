Певица МакSим выпустила песню сразу после выписки из больницы

Российская певица МакSим выпустила первую песню после выписки из клиники, куда она попала с обширным поражением легких, сообщает zakon.kz со ссылкой на NEWSmusic.ru.

Сразу после выздоровления звезда презентовала перезаписанную песню "Заведи", которую впервые исполнила еще в 12 лет. Композиция была создана участниками казанской группы "Pro-Z" — Олегом Мифтаховым и Дмитрием Чуевым. Первая студийная запись, которая не получила популярности, относится к 2002 году.

Песню включили в сборник "Русская десятка", выпущенный группой "Тату". Как объяснила МакSим, во время рождения этой композиции группы "Тату" официально еще не было.

Мне было лет 12, когда я ее спела. Была маленькой девочкой, жила у себя в Казани, исполнила песню "Заведи", — вспомнила она.

Ранее "Заведи" никогда не выпускалась на цифровых площадках.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня 2021 года. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату.